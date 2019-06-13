Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun 15.Olağan Genel Kurulu 983 delegenin 495’inin katılımıyla yapıldı. 342 delegenin oy kullandığı Genel Kurulda, mevcut başkan Murat Aydın 5. kez başkan seçildi. Aydın yazılı açıklamasında “Genel Kurulumuza yoğun programları nedeniyle katılamayıp, kutlama mesajı gönderen başta Kocaeli Valimiz Hüseyin Aksoy’a, AKP Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek’e, Cemil Şaman’a, Fikri Işık’a, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’ya, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’a, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’a, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan’a, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez ve programımıza katılarak bizleri onurlandıranlara teşekkür ederim" dedi.
Bugün 12:58 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:00 TSİ
Aydın herkese teşekkür etti
Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun 15.Olağan Genel Kurulu 983 delegenin 495’inin katılımıyla yapıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz