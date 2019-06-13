Altınordu Berat’ı da götürüyor

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Çayırova Gençler Birliği’nde forma giyen Berat Çeçen’e de kanca takıldı. Sarı-Mavili ekibin U14 ve U15 takımlarında forma giyen oyuncu, Altınordu’nun scout ekibi tarafından beğenilerek İzmir’e davet edildi.