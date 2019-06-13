Çayırova Gençler Birliği’nde forma giyen Berat Çeçen’e de kanca takıldı. Sarı-Mavili ekibin U14 ve U15 takımlarında forma giyen oyuncu, Altınordu’nun scout ekibi tarafından beğenilerek İzmir’e davet edildi.
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Altınordu Berat’ı da götürüyor
Çayırova Gençler Birliği’nde forma giyen Berat Çeçen’e de kanca takıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz