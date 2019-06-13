Kocaelispor’un efsane sol açıklarından Osman Karakaya, Yenidoğan Serdarspor ile el sıkışarak futbol okulunun başına geçti. Konuyla ilgili açıklama yapan başkan Abdülkadir Bayraktutar “Futbol okulu antrenörlüğü için Osman Karakaya ile anlaşmış bulunmaktayız. Yeni sezon Osman Karakaya görev yapacak. 7-14 yaş arası spor yapmak isteyen tüm gençlerimizi bekliyoruz. Yenidoğan Serdar Spor Tesislerimiz SEKA Devlet Hastanesi yanında faaliyete devam ediyor” dedi.
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Osman Karakaya Yenidoğan Serdar’da
Kocaelispor’un efsane sol açıklarından Osman Karakaya, Yenidoğan Serdarspor ile el sıkışarak futbol okulunun başına geçti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz