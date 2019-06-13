Osman Karakaya Yenidoğan Serdar’da

Kocaelispor’un efsane sol açıklarından Osman Karakaya, Yenidoğan Serdarspor ile el sıkışarak futbol okulunun başına geçti. Konuyla ilgili açıklama yapan başkan Abdülkadir Bayraktutar “Futbol okulu antrenörlüğü için Osman Karakaya ile anlaşmış bulunmaktayız. Yeni sezon Osman Karakaya görev yapacak. 7-14 yaş arası spor yapmak isteyen tüm gençlerimizi bekliyoruz. Yenidoğan Serdar Spor Tesislerimiz SEKA Devlet Hastanesi yanında faaliyete devam ediyor” dedi.