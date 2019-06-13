Bölgemizin tecrübeli teknik adamlarından Ensar Acar, Düzcespor ile flört halinde. Kırmızı-Lacivertli kulübün teknik direktör adayları arasında bulunan Acar, futbolculuk kariyerinde formasını giyip şampiyonluk yaşadığı Düzcespor’da, bu kez teknik adam olarak çalışmak istiyor. Ensar Acar geride bıraktığımız sezonda Nevşehir Belediyespor’da görev yapmıştı.
Bugün 13:00 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:02 TSİ
Acar Düzce ile flörtte
Bölgemizin tecrübeli teknik adamlarından Ensar Acar, Düzcespor ile flört halinde.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz