Acar Düzce ile flörtte

Bölgemizin tecrübeli teknik adamlarından Ensar Acar, Düzcespor ile flört halinde. Kırmızı-Lacivertli kulübün teknik direktör adayları arasında bulunan Acar, futbolculuk kariyerinde formasını giyip şampiyonluk yaşadığı Düzcespor’da, bu kez teknik adam olarak çalışmak istiyor. Ensar Acar geride bıraktığımız sezonda Nevşehir Belediyespor’da görev yapmıştı.