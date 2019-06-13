Volkan Özön'den flaş basın açıklaması kararı

Sıcak Gelişme... Kocaelispor'un 14 Haziran'da (yarın) yapacağı kongrede aday olacağını açıklayan Volkan Özön flaş bir açıklama kararı aldı. Özön, bugün bir açıklama yaparak adaylığını ilan edebilir veya Hüseyin Üzülmez ile birlikte el birliğiyle yönetim kurduğunu açıklayabilir... İki ihtimalin olduğu açıklamanın saati ve yerin henüz netleşmedi.