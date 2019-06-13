Sıcak Gelişme... Kocaelispor'un 14 Haziran'da (yarın) yapacağı kongrede aday olacağını açıklayan Volkan Özön flaş bir açıklama kararı aldı. Özön, bugün bir açıklama yaparak adaylığını ilan edebilir veya Hüseyin Üzülmez ile birlikte el birliğiyle yönetim kurduğunu açıklayabilir... İki ihtimalin olduğu açıklamanın saati ve yerin henüz netleşmedi.
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Volkan Özön'den flaş basın açıklaması kararı
Kocaelispor'un 14 Haziran'da (yarın) yapacağı kongrede aday olacağını açıklayan Volkan Özön flaş bir açıklama kararı aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz