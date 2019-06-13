Kocaelispor'da İlker Çakır bombası!

Kocaelispor yarın yeni başkanını seçecek. Şimdilik Volkan Özön adaylığını açıklamış durumda ancak gözler bugün gerçekleştireceği basın açıklamasına kitlendi. Özön adaylığını ilan edebilir veya Kartepe Belediyesi eski Başkanı, Kocaelispor Kulübü Başkan Adayı olarak adı geçen Hüseyin Üzülmez ile elbirliği kurduklarını açıklayabilir...

İLKER ÇAKIR BOMBASI

Diğer yandan gündeme bomba bir iddia düştü. 2 gün sonra Gebzespor başkanlığı bırakacak İlker Çakır iddialara göre Kocaelispor'a başkan olmak istiyor. Çakır'ın 10 milyon TL ile destek ile kulübün yarın yapılacak olan kongresinde aday olmayı düşündüğü kulislerde konuşuluyor.