Kocaelispor'da İlker Çakır bombası!

Kocaelispor yarın yeni başkanını seçecek. Şimdilik Volkan Özön adaylığını açıklamış durumda ancak gözler bugün gerçekleştireceği basın açıklamasına kitlendi. Özön adaylığını ilan edebilir veya Kartepe Belediyesi eski Başkanı, Kocaelispor Kulübü Başkan Adayı olarak adı geçen Hüseyin Üzülmez ile elbirliği kurduklarını açıklayabilir...
İLKER ÇAKIR BOMBASI
Diğer yandan gündeme bomba bir iddia düştü. 2 gün sonra Gebzespor başkanlığı bırakacak İlker Çakır iddialara göre Kocaelispor'a başkan olmak istiyor. Çakır'ın 10 milyon TL ile destek ile kulübün yarın yapılacak olan kongresinde aday olmayı düşündüğü kulislerde konuşuluyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz