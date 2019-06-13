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Voleybol derbisini Fenerbahçe kazandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle organize edilen Voleybol Festivali Altyapılar Türkiye Şampiyonası, Yıldız Kızlar kategorisinde final etabı mücadelesi dün Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde oynanan final eşleşmeleriyle sona erdi.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle organize edilen Voleybol Festivali Altyapılar Türkiye Şampiyonası, Yıldız Kızlar kategorisinde final etabı mücadelesi dün Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde oynanan final eşleşmeleriyle sona erdi. Yarı finalde Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ı yenerek finalist olurken Eczacıbaşı, Gelişim Koleji’ni 3-1’lik skorla yenerek adını finale yazdırdı.

DERBİYİ KAZANAN TARAF FENERBAHÇE OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Fenerbahçe, 3-0 skorla galip ayrılarak önemli bir başarıya imza attı.Bu sonuçla Fenerbahçe Yıldız Kızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası’nda finale kalan taraf oldu. Galatasaray ise şampiyonada üçüncülük dördüncülük maçında Gelişim Koleji’nin rakibi oldu.

DİĞER FİNALİST ECZACIBAŞI

Bu sonuçla Fenerbahçe Yıldız Kızlar Voleybol Türkiye şampiyonluğa yaklaşan taraf oldu. Günün diğer maçında; rakibi Gelişim Koleji’ni, 25-21, 21-25, 25-17 ve 25-22’lik setlerle 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı şampiyonada finale kalan taraf olurken; Gelişim Koleji üçüncülük dördüncülük maçında Galatasaray’ın rakibi oldu.

Bugün 13:17 TSİ - Spor

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