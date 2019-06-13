Minik karateciler umut verdi

Bosna Hersek'de düzenlenen, Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası’na katılan iki Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu sporcu iki derece geldi. Hiranur Temizel gümüş Efe Karaca ise bronz madalya elde ederek hem milli takımımız hem de Büyükşehir Kağıtspor Kulübü adına gelecek için umut verdi.
1 BRONZ 1 GÜMÜŞ
Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası, 10 ülkeden 1045 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Şampiyonada ilk kez Uluslararası arenada mücadele eden Büyükşehir KağıtsporluHiranur Temizel başarılı maçlar çıkardı. Temizel, şampiyonada ikinci olarak gümüş madalyayı boynuna takmayı başardı.
İLK KEZ MÜCADELE ETTİLER
Mavi beyazlı bir diğer karateci +55 kiloda Efe Karaca ise bronz madalya kazanmayı başardı. Mavi beyazlı sporcular ilk kez Milli Takımı temsilen çıktıkları uluslararası arenadan başarı ile döndü. Alınan başarılar Büyükşehir Belediyesi karate branşı adına gelecek için umut verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz