Darıca’nın gözü amatörlerde!

Darıca Gençlerbirliği A.Ş. Başkanı Arif Gülen, bir ilke daha imza attı. Gülen bu doğrultuda, Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova’da aktif faaliyet gösteren amatör spor kulüp başkanları ile tesislerde bir araya geldi. Darıca Gençlerbirliği’nde uzun vadeli çalışmaların temellerini atmak isteyen başkan Gülen, bölgede bulunan spor adamlarıyla istişare yapıp, izlenecek yol haritası konusunda onların görüşlerini alacak.

YENİ MERİH’LER NEDEN YETİŞMESİN?

Bölgemizdeki amatör kulüp başkanları ile mangal etkinliğinde bir araya gelen Başkan Arif Gülen, “Biz camia olarak bir bütünüz. Başarı olacaksa bunu birlikte başaracağız. Bugün Milli takımda Karamürsel alt yapısından yetişen Merih Demiral gururumuz oluyorsa, neden bizlerin ve diğer kulüplerimizin yetiştireceği genç yetenekler Milli gururumuz olmasın. Bu bölgede çok yetenekli gençlerin olduğunu biliyorum. Kulübümüz bu gençlerimizin profesyonelliğe geçişinde sadece bir basamak olacak” dedi.