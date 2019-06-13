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Çağman, Çayırtepe Gençlikspor’da!..

Yeni sezonda Çayırtepe Gençlik A takım teknik adamlığı ve alt-yapı yönetiminde bulunmak için anlaşma sağlayan Harun Çağman, Emin Koç ve başkan Muhammet Şenoğlu ile el sıkıştı.
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Yeni sezonda Çayırtepe Gençlik A takım teknik adamlığı ve alt-yapı yönetiminde bulunmak için anlaşma sağlayan Harun Çağman, Emin Koç ve başkan Muhammet Şenoğlu ile el sıkıştı. Çalırtepe’de bir araya gelen üçlü, görüşmelerden sonra anlaşmaya vardı. Çağman “Ahlak ve disipliniyle ön plana çıkan Çayırtepespor ailesine katılmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

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