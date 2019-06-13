‘Kadir Erbaylar!’ hafta sonu Malezya’da…

SIKI HAZIRLIK YAPTI…

Kentimizin duayen spor insanlarından, eski Türkiye Şampiyonumuz motosikletçi Kadir Erbay’ın aynı adı taşıyan şampiyon oğlu Kadir Erbay, hafta sonu Dünya Şampiyonası 3. ayağı için Malezya’da piste çıkacak.

GELECEĞİN SOFUOĞLU’SU…

Dünya çapında bir yıldız olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Başiskeleli küçük Kadir Erbay, sıkı bir hazırlık dönemi yaşadı. Babasının antrenörlüğünü de üstlendiği Erbay, otoriteler tarafından geleceğin Kenan Sofuoğlu’su olabilir diye nitelendiriliyor.