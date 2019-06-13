Yahyakaptan Afyon’da ayakta alkışlanıyor

İlimizin yeni kulüplerinden biri olan Yahyakaptanspor, özel davetli olarak Afyon’da Cumhuriyet Kupası’na katılıyor. İlk iki gün 5’te 5 yapan ve adeta fırtına gibi esen takımın birçok oyuncusu, mercek altına alındı.

FARUK SARMAN FARKI

Kocaelispor efsane kaptanlarından ‘İzmitli Faruk’ lakaplı Faruk Sarman’ın kurduğu Yahyakaptanspor Kulübü, başarıdan başarıya koşuyor. Afyon’daki özel turnuvaya davet edilen Sarman’ın takımı, başarılı maçlar oynuyor. Temsilcimiz, 1’inci turda oynadığı 5 maçını da kazandı ve İkinci Tur’a çıktı. Yahyakaptanspor dün, ikinci tur çeyrek final maçına çıktı. Yahyakaqtan’ın bu gruptan çıkması halinde, final maçı oynama doğacak. Afyonda güçlü takımlarla mücadele eden Yahyakaptanspor oynadığı maçlarda ve attığı gollerle göz dolduruyor. Otoritelerin de dikkatle izlediği alt yapı oyuncuları, scout ekipleri tarafından mercek altına alınıyor.