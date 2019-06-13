Arapçeşme’de Ayyıldız sesleri

Geçtiğimiz sezon A takım bazında lige girmeyerek, otomatikman Süper Amatör Futbol Ligi’ne veda eden Arapçeşmespor, yeni sezon öncesi kongreye gidip, yeni yönetimini belirleyecek. Mor-Yeşilli ekipte başkanlık için mevcut yöneticilerden Adem Ayyıldız’ın ismi ön plana çıkıyor. Kimsenin aday olmaması durumunda Arapçeşmespor’u sahipsiz bırakmayacağını belirten Ayyıldız, “Transfere gerek yok. Genç oyuncularımız ile lige girer, sonuna kadar mücadelemizi veririz” dedi.