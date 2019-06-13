Geçtiğimiz sezon A takım bazında lige girmeyerek, otomatikman Süper Amatör Futbol Ligi’ne veda eden Arapçeşmespor, yeni sezon öncesi kongreye gidip, yeni yönetimini belirleyecek. Mor-Yeşilli ekipte başkanlık için mevcut yöneticilerden Adem Ayyıldız’ın ismi ön plana çıkıyor. Kimsenin aday olmaması durumunda Arapçeşmespor’u sahipsiz bırakmayacağını belirten Ayyıldız, “Transfere gerek yok. Genç oyuncularımız ile lige girer, sonuna kadar mücadelemizi veririz” dedi.
Bugün 13:25 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:26 TSİ
Arapçeşme’de Ayyıldız sesleri
Geçtiğimiz sezon A takım bazında lige girmeyerek, otomatikman Süper Amatör Futbol Ligi’ne veda eden Arapçeşmespor, yeni sezon öncesi kongreye gidip, yeni yönetimini belirleyecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz