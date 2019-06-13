Kentimizde örnek bir proje

Geçen sezon 1. Amatör Lig’den Süper Amatör Lig’e yükselen Kullarspor ile destansı bir başarı hikayesine sahip olan ve Süper Amatör Lig’den Bölgesel Amatör Ligi’ne yükselen İlimtepe Futbol Kulübü güçlerini birleştirdi. İlimtepe Kullar 1975 Spor Kulübü bu sezon Kullar’ı ve Kocaeli’yi Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek.
İKİ KULÜP DE LİGLERDE BOY GÖSTERECEK
İlimtepe Kullar 1975 Spor Kulübü hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Kullarspor’un muhteşem tesislerinde gerçekleşen buluşmada, Kullarspor Kulüp Başkanı Fahri Altıntaş yaşanan süreci açık ve net bir şekilde anlattı. İlimtepe Kullar 1975 Spor Kulübü’nün BAL’da mücadele edeceğini ifade eden Altıntaş, Kullarspor’un da faaliyetlerine devam edeceğini, iki ayrı kulüp olarak liglerde yer alacaklarını belirtti.
ALT YAPI İÇİN ÇOK KIYMETLİ
Alt yapısında 300’den fazla sporcusu bulunan Kullarspor’da bir çok futbolcu süre bulma konusunda zorlanıyordu. Bu birliktelikle küçük futbolcular takımlara dağılacak ve alt yaşlarda maç yapma sayısı artacak. İlimtepe Kullar 1975’in başkanlığını Fahri Altıntaş, genel koordinatörlüğünü de Metin Özkan yapacak. Kullarspor’un teknik patronu olan Murat Son ilede yola devam edilirken, Sertan Saral hem kaleci hem de kaleci antrenörü olacak. Haber - Erdem ÖVÜÇ / Foto - Ali KÖKSAL
İLİMTEPE KULLAR 1975 SPOR KULÜBÜ
YÖNETİM KURULU ASİL
FAHRİ ALTINTAŞ :BAŞKAN
BURAK CİVELEK :BAŞKAN YARDIMCISI
MEHMET CİVELEK :FUTBOL ŞUBE SORUMLUSU
SELİM YAĞCI :GENEL KAPTAN
AHMET ALİ TURAN :FEDERASYON TEMSİLCİSİ
TEKİN İLGÜN :SAYMAN-MUHASİP
FATİH ALTINTAŞ :GENEL SEKRETER
SÜLEYMAN SAK :TARAFTAR VE TRİBÜN SORUMLUSU
BURHAN KAYA :MALZEME VE ULAŞIM SORUMLUSU
SİNAN TURAN :SAHA VE TESİS SORUMLUSU
SELİM ANKARA :SPONSOR VE FİNANSMAN SORUMLUSU
YÖNETİM KURULU YEDEK
KADİR ALTINTAŞ
İSMAİL ÖZKAR
HÜSEYİN AKKAŞ
ENGİN ALTUNTAŞ
FATİH SAK
ERCAN KALAYCI
ADEM KILIÇ
ÜMRAN AYAZ
MEHMET ZORLU
TUGAY GÜNER
NURETTİN KURT
DENETLEME KURULU ASİL
1.TURAN TURAN
2.TAHSİN ALTINTAŞ
3.HASAN ÖZTÜRK
DENETLEME KURULU YEDEK
1. HÜSEYİN CİVELEK
2. AHMET KAVAL
3. SADETTİN YAVUZ
İLİMTEPE KULLAR 1975 SPOR KULÜBÜ ANTRENÖR GÖREV DAĞILIMI
GENEL KOORDİNATÖR :METİN ÖZKAN
A TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ :MURAT SON
A TAKIM YARDIMCI ANTRENÖRÜ :ENİS ÇOLAK
A TAKIM VE ALTYAPI KALECİ ANTRENÖRÜ :SERTAN SARAL
ALTYAPI ANTRENÖRÜ :HÜSEYİN ALDIRMAZ
ALTYAPI ANTRENÖRÜ :ABDULLAH ÇELİKYILMAZ
ALTYAPI ANTRENÖRÜ :BARIŞ ÇOBAN
ALTYAPI ANTRENÖRÜ :AYHAN ÖZKAR
ALTYAPI ANTRENÖRÜ :SİNAN ERKOL
ALTYAPI YRD. ANTRENÖRÜ :TOLGA DALKIRSIN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz