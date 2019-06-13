Kentimizde örnek bir proje

Geçen sezon 1. Amatör Lig’den Süper Amatör Lig’e yükselen Kullarspor ile destansı bir başarı hikayesine sahip olan ve Süper Amatör Lig’den Bölgesel Amatör Ligi’ne yükselen İlimtepe Futbol Kulübü güçlerini birleştirdi. İlimtepe Kullar 1975 Spor Kulübü bu sezon Kullar’ı ve Kocaeli’yi Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek.

İKİ KULÜP DE LİGLERDE BOY GÖSTERECEK

İlimtepe Kullar 1975 Spor Kulübü hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Kullarspor’un muhteşem tesislerinde gerçekleşen buluşmada, Kullarspor Kulüp Başkanı Fahri Altıntaş yaşanan süreci açık ve net bir şekilde anlattı. İlimtepe Kullar 1975 Spor Kulübü’nün BAL’da mücadele edeceğini ifade eden Altıntaş, Kullarspor’un da faaliyetlerine devam edeceğini, iki ayrı kulüp olarak liglerde yer alacaklarını belirtti.

ALT YAPI İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Alt yapısında 300’den fazla sporcusu bulunan Kullarspor’da bir çok futbolcu süre bulma konusunda zorlanıyordu. Bu birliktelikle küçük futbolcular takımlara dağılacak ve alt yaşlarda maç yapma sayısı artacak. İlimtepe Kullar 1975’in başkanlığını Fahri Altıntaş, genel koordinatörlüğünü de Metin Özkan yapacak. Kullarspor’un teknik patronu olan Murat Son ilede yola devam edilirken, Sertan Saral hem kaleci hem de kaleci antrenörü olacak. Haber - Erdem ÖVÜÇ / Foto - Ali KÖKSAL

İLİMTEPE KULLAR 1975 SPOR KULÜBÜ

YÖNETİM KURULU ASİL

FAHRİ ALTINTAŞ :BAŞKAN

BURAK CİVELEK :BAŞKAN YARDIMCISI

MEHMET CİVELEK :FUTBOL ŞUBE SORUMLUSU

SELİM YAĞCI :GENEL KAPTAN

AHMET ALİ TURAN :FEDERASYON TEMSİLCİSİ

TEKİN İLGÜN :SAYMAN-MUHASİP

FATİH ALTINTAŞ :GENEL SEKRETER

SÜLEYMAN SAK :TARAFTAR VE TRİBÜN SORUMLUSU

BURHAN KAYA :MALZEME VE ULAŞIM SORUMLUSU

SİNAN TURAN :SAHA VE TESİS SORUMLUSU

SELİM ANKARA :SPONSOR VE FİNANSMAN SORUMLUSU

YÖNETİM KURULU YEDEK

KADİR ALTINTAŞ

İSMAİL ÖZKAR

HÜSEYİN AKKAŞ

ENGİN ALTUNTAŞ

FATİH SAK

ERCAN KALAYCI

ADEM KILIÇ

ÜMRAN AYAZ

MEHMET ZORLU

TUGAY GÜNER

NURETTİN KURT

DENETLEME KURULU ASİL

1.TURAN TURAN

2.TAHSİN ALTINTAŞ

3.HASAN ÖZTÜRK

DENETLEME KURULU YEDEK

1. HÜSEYİN CİVELEK

2. AHMET KAVAL

3. SADETTİN YAVUZ

İLİMTEPE KULLAR 1975 SPOR KULÜBÜ ANTRENÖR GÖREV DAĞILIMI

GENEL KOORDİNATÖR :METİN ÖZKAN

A TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ :MURAT SON

A TAKIM YARDIMCI ANTRENÖRÜ :ENİS ÇOLAK

A TAKIM VE ALTYAPI KALECİ ANTRENÖRÜ :SERTAN SARAL

ALTYAPI ANTRENÖRÜ :HÜSEYİN ALDIRMAZ

ALTYAPI ANTRENÖRÜ :ABDULLAH ÇELİKYILMAZ

ALTYAPI ANTRENÖRÜ :BARIŞ ÇOBAN

ALTYAPI ANTRENÖRÜ :AYHAN ÖZKAR

ALTYAPI ANTRENÖRÜ :SİNAN ERKOL

ALTYAPI YRD. ANTRENÖRÜ :TOLGA DALKIRSIN