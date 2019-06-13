Jandarmadan huzurevi sakinlerini ağırladı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Kocaeli Huzurevi sakinlerini kahvaltıda ağırladı. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan'ın ev sahipliğinde yapılan kahvaltıya 30 huzurevi sakini ve jandarmalar katıldı. İl Jandarma Komutanlığı’nın bahçesindeki kahvaltıda jandarmalarla huzurevi sakinleri bol bol sohbet etti. Huzurevi sakinleri jandarmalara şiirler okurken, birlikte şarkılar söyledi. Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, kahvaltıda yaptığı konuşmada, katılanlara teşekkür ederek Jandarma Teşkilatının kuruluş yıldönümü birlikte kutlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.