Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Kocaeli Huzurevi sakinlerini kahvaltıda ağırladı. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan'ın ev sahipliğinde yapılan kahvaltıya 30 huzurevi sakini ve jandarmalar katıldı. İl Jandarma Komutanlığı’nın bahçesindeki kahvaltıda jandarmalarla huzurevi sakinleri bol bol sohbet etti. Huzurevi sakinleri jandarmalara şiirler okurken, birlikte şarkılar söyledi. Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, kahvaltıda yaptığı konuşmada, katılanlara teşekkür ederek Jandarma Teşkilatının kuruluş yıldönümü birlikte kutlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.
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Jandarmadan huzurevi sakinlerini ağırladı
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı huzurevi sakinlerini kahvaltıda ağırladı. Yaşlılar kahvaltıda şiirler okuyup, şarkılar söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz