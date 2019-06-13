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Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi

Kocaelispor’da kongre günü! Yarın akşam İzmit Yunus Emre Kültür Merkezi’nde saat 18.00’de başlayacak olan Mali ve Seçimli Olağanüstü Genel Kurul’da Hüseyin Üzülmez tek liste ile seçime girecek.
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Kocaelispor’da kongre günü! Yarın akşam İzmit Yunus Emre Kültür Merkezi’nde saat 18.00’de başlayacak olan Mali ve Seçimli Olağanüstü Genel Kurul’da Hüseyin Üzülmez tek liste ile seçime girecek.

TEK LİSTELİ GENEL KURUL

Kocaelispor Kulübü, 7 Haziran’da mali ve seçimli olağanüstü genel kurulunun ilk oturumunu gerçekleştirmiş, yeterli sayıya ulaşılamadığı için kongre bir hafta sonraya ertelenmişti. Yarın akşam çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşecek olan genel kurul öncesi çok hareketli saatler yaşandı. Çalışmaların ardından, Kartepe Belediyesi Eski Başkanı Hüseyin Üzülmez’in genel kurula tek liste girmesi kararlaştırıldı.

ÖZÖN ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI, AMA?

Kocaelispor’da yarın akşam itibari ile başkanlık görevi resmi olarak sona erecek olan Bahri Yavuz’un yönetiminde 2 yıl boyunca aktif görev almış, Taraftar ve Stattan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Özön, 3-0 kaybedilen Yeni Çorumspor maçının ardından istifa etmiş ve kısa bir süre sonra da çevresinden gelen yoğun istek üzerine başkan adaylığını açıklamıştı.

BÜYÜKAKIN’DAN YEŞİL IŞIK

Çok kısa bir süre içerisinde yönetimini toparlayan ve yaptığı basın açıklaması ile ekibindeki isimleri tek tek tanıtan Özön’ün Divan’a liste sunacağına kesin gözü ile bakılıyordu. Ancak son 2 gündür oldukça hareketli saatlerin yaşandığı Kocaelispor’da başkan adaylığı için Kartepe Belediyesi Eski Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ismi öne çıktı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ınÜzülmez’e yeşil ışık yakması üzerine konu da netleşmiş oldu.

GÜN BOYU TOPLANTI YAPILDI

Büyükakın, gece geç saatlere kadar adaylığını resmi olarak açıklayan Volkan Özön ile toplantı yaptı. Toplantıda Üzülmez’in kuvvetli bir yönetimle seçime girilmesi noktasında karar kılınabileceği öğrenildi. Buna göre yarın akşam Dolphin AVM içinde yer alan Yunus Emre Kültür Merkezi’nde saat 18.00’de başlayacak olan genel kurulda Hüseyin Üzülmez tek liste ile seçime girecek ve Kocaelispor’un yeni başkanı olacak. Erdem ÖVÜÇ

Bugün 14:50 TSİ - Spor

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Yorumlar

(3)
01

Erdem - Yahu bu nasıl iştir? Adam futbol izlemez,maç bilmez,hayatında stadyuma kaç kere gitmiş gelip Kocaelispor başkanı olacak!! Vallahi inanılmaz işler oluyor insanda heves bırakmadınız akp elini çeksin artık şu kulüpten.Bittik mafolduk...

Yanıtla . 6Beğen 13 Haziran 15:16
02

Mutana - @Erdem 01 nolu yoruma cevabı: Demek ki sen maçlara gitmiyon arkadaşım hüseyin üzülmez maçlara devamlı gitmiştir ve eski yönetici zaten

Yanıtla . 1Beğen 13 Haziran 15:47
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