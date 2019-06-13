AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in Ankara’ya sunduğu yönetim listesinde Dilovası’ndan iki ismin yer aldığı öğrenildi. Ellibeş’in Ankara’ya onaya sunduğu isimler arasında kimlerin yer alacağı merak ediliyor. Bu bağlamda AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in oluşturduğu 50 kişilik yönetimde Dilovası’ndan 2 ismin kendisine yer bulduğu gelen bilgiler arasında.

İlhan Yıldırım ve Ramazan Ömeroğlu

İKİ İSİM

Alınan bilgilere göre, İlhan Yıldırım ve Ramazan Ömeroğlu, AKP Kocaeli İl Yönetiminde yer alacak. Bilindiği üzere İlhan Yıldırım geçmiş dönem ilçe başkanlığı görevini yürütmüş, Ramazan Ömeroğlu ise Dilovası’nın ilçe olmadan önceki dönemlerinde belde başkanlığında yönetici olarak görev yapmıştı.