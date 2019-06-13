Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:00 TSİ- Siyaset G: Bugün 14:05 TSİ

Ellibeş'in yönetimine Dilovası'ndan 2 isim girdi

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in Ankara’ya sunduğu yönetim listesinde Dilovası’ndan iki ismin yer aldığı öğrenildi.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in Ankara’ya sunduğu yönetim listesinde Dilovası’ndan iki ismin yer aldığı öğrenildi. Ellibeş’in Ankara’ya onaya sunduğu isimler arasında kimlerin yer alacağı merak ediliyor. Bu bağlamda AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in oluşturduğu 50 kişilik yönetimde Dilovası’ndan 2 ismin kendisine yer bulduğu gelen bilgiler arasında.

İlhan Yıldırım ve Ramazan Ömeroğlu

İKİ İSİM

Alınan bilgilere göre, İlhan Yıldırım ve Ramazan Ömeroğlu, AKP Kocaeli İl Yönetiminde yer alacak. Bilindiği üzere İlhan Yıldırım geçmiş dönem ilçe başkanlığı görevini yürütmüş, Ramazan Ömeroğlu ise Dilovası’nın ilçe olmadan önceki dönemlerinde belde başkanlığında yönetici olarak görev yapmıştı.

Bugün 14:00 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Hürriyet'e "Diktatör" diyen Ali Güney'den bir açıklama daha mask
Hürriyet'e "Diktatör" diyen Ali Güney'den bir açıklama daha
AKP'nin il listesinde Derince'den 4 isim girdi mask
AKP'nin il listesinde Derince'den 4 isim girdi
AKP grubundan Hürriyet'e "Atatürk'e yer vermediniz" mask
AKP grubundan Hürriyet'e "Atatürk'e yer vermediniz"
AKP Kocaeli'ye Binali Yıldırım talimatı mask
AKP Kocaeli'ye Binali Yıldırım talimatı
30 yıllık temsilcilik ekonomik sebeplerden kapandı! Eski il başkanı sitem etti mask
30 yıllık temsilcilik ekonomik sebeplerden kapandı! Eski il başkanı sitem etti
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım mask
AKP'li o isimden İmamoğlu hakkında tepki çeken paylaşım
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Belediyeye yatmaya gelen kadın İSTİFA ETTİ! mask
Belediyeye yatmaya gelen kadın İSTİFA ETTİ!
5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı mask
5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı
AKP’li ve CHP’li meclis üyeleri birbirine girdi mask
AKP’li ve CHP’li meclis üyeleri birbirine girdi
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak mask
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak
AKP grubundan Hürriyet'e "Atatürk'e yer vermediniz" mask
AKP grubundan Hürriyet'e "Atatürk'e yer vermediniz"
Kocaeli için sağanak yağış uyarısı mask
Kocaeli için sağanak yağış uyarısı

GALERİ

Haydar Akar: Tüm belediyeler araştırılsın mask
Haydar Akar: Tüm belediyeler araştırılsın
Özel Final Eğitim Kurumlarında mezuniyet heyecanı mask
Özel Final Eğitim Kurumlarında mezuniyet heyecanı
Körfez yağmura teslim! mask
Körfez yağmura teslim!
İzmit'te fırtına çıktı! mask
İzmit'te fırtına çıktı!
Çocuklar yağmura rağmen eğlendi mask
Çocuklar yağmura rağmen eğlendi
Tek elle hayatı örüyor mask
Tek elle hayatı örüyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL