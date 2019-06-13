AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in Ankara’ya sunduğu yönetim listesinde Dilovası’ndan iki ismin yer aldığı öğrenildi. Ellibeş’in Ankara’ya onaya sunduğu isimler arasında kimlerin yer alacağı merak ediliyor. Bu bağlamda AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in oluşturduğu 50 kişilik yönetimde Dilovası’ndan 2 ismin kendisine yer bulduğu gelen bilgiler arasında.
İlhan Yıldırım ve Ramazan Ömeroğlu
İKİ İSİM
Alınan bilgilere göre, İlhan Yıldırım ve Ramazan Ömeroğlu, AKP Kocaeli İl Yönetiminde yer alacak. Bilindiği üzere İlhan Yıldırım geçmiş dönem ilçe başkanlığı görevini yürütmüş, Ramazan Ömeroğlu ise Dilovası’nın ilçe olmadan önceki dönemlerinde belde başkanlığında yönetici olarak görev yapmıştı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz