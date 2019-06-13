Bölgemiz amatör kulüplerinin yıllardır gözdesi olan Çenedere, amatör kulüpleri ağırlamaya devam ediyor. Derince, İzmit ve çevre ilçelerin kulüplerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Çenedere’de son olarak Körfez GB gençleri de çalışma yapıyor. Bol oksijenli ortamda çalışan futbolcular, tatil yapmıyor. Yıllarca Kocaelispor’un da kros için tercih ettiği Çenedere, hep gözde oluyor.
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Çenedere’de hep gözde
Bölgemiz amatör kulüplerinin yıllardır gözdesi olan Çenedere, amatör kulüpleri ağırlamaya devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz