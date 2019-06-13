Kartepe futbolun anavatanı oldu

Sıcak yaz aylarında ulusal ve uluslar arası kulüplerin tercihi olan Kartepe’de, artık minik turnuvalar da düzenleniyor ve enfes doğa ortamında çocuklar hem tatil yapıyor, hem de futbolun zevkine varıyor. Tesislerin bolluğu da, ilçeyi gözde haline getiriyor. Acısu da bunlardan biri. Acısu Stadı’nda çevre illerden gelen takımların katıldığı bir mini cup turnuvası yapılıyor. Acısu Başkanı Adnan Karslı yönetiminde düzenlenen turnuva ilgi görüyor. Acısu Stat Cafe’nin düzenlediği turnuvaya Trabzonspor, Sakaryaspor gibi kulüpler de iştirak ediyor.