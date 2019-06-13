Sıcak yaz aylarında ulusal ve uluslar arası kulüplerin tercihi olan Kartepe’de, artık minik turnuvalar da düzenleniyor ve enfes doğa ortamında çocuklar hem tatil yapıyor, hem de futbolun zevkine varıyor. Tesislerin bolluğu da, ilçeyi gözde haline getiriyor. Acısu da bunlardan biri. Acısu Stadı’nda çevre illerden gelen takımların katıldığı bir mini cup turnuvası yapılıyor. Acısu Başkanı Adnan Karslı yönetiminde düzenlenen turnuva ilgi görüyor. Acısu Stat Cafe’nin düzenlediği turnuvaya Trabzonspor, Sakaryaspor gibi kulüpler de iştirak ediyor.
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Kartepe futbolun anavatanı oldu
Sıcak yaz aylarında ulusal ve uluslar arası kulüplerin tercihi olan Kartepe’de, artık minik turnuvalar da düzenleniyor ve enfes doğa ortamında çocuklar hem tatil yapıyor, hem de futbolun zevkine varıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz