Alınan bilgiye göre Kartepe Maşukiye Mahallesi Muhtarı Halil İbrahim Ejderoğlu, yaklaşık 2-3 gün önce isimleri henüz öğrenilemeyen kişilerce bilinmeyen bir neden dolayı tartıştı. Aynı kişilerle yeniden karşılaşan Ejderoğlu, yeniden tartıştığı kişilerce silahın kabzasıyla vurularak darp edildi. Silahlı saldırganlardan biri elindeki tabancayı rastgele ateşleyerek olay yerinden kaçarken namludan çıkan mermilerden biri Ejderoğlu'nun yanında bulunan ismi öğrenilemeyen bir şahsa isabet etti. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen ekipler çevrede incelemede bulunurken olayı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN

Muhtar Ejderoğlu