Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında Richter ölçeğine göre 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 01.44'te Balıkesir açıklarında Richter ölçeğine göre 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü Marmara ilçesi olarak tespit edildi. Deprem Balıkesir ve Tekirdağ il merkezleri ile çevrelerinde de hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Güzelköy açıkları, derinliğini ise 15 kilometre olarak kaydetti.
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Marmara Denizi'nde deprem!
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde hissedildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz