Başkan adayı Akbulut projelerini açıkladı

22-23 Haziran tarihlerinde olağan genel kurulunu yapmaya hazırlanan Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nda (KSMMMO), Meslekte Birlik Grubu adına başkan adayı olan Hamit Akbulut, adaylık gerekçelerini açıkladı. Akbulut açıklamasında tıp, hukuk ve mühendislikte olduğu gibi ihtisas bir üniversiteden mesleğe girişin sınırlandırılmasını ve meslek unvanının sadeleştirilmesini savunacaklarını dile getirdi.

ÇÖZÜM ODAKLI BİR ODA

Hukuka saygılı bir oda oluşturacaklarını kaydeden Akbulut, “Nispi aidat almayacağız. Odamızda siyasi değil, meslek ideolojisi oluşturacağız. Diyaloğa açık, iş birliğini önemseyen, bilginin ve bilimin gücünü referans alan bir oda oluşturacağız. Oluşturacağımız kurullarla meslektaşlarımıza danışmanlık hizmeti vereceğiz. Tahsilat birimi ile meslektaşlarımızın ücret alacağına yasal takip desteği vereceğiz. Mesleğe yeni giren meslektaşlarımızdan 3 yıl süreyle yüzde 50 aidat alacağız. Çalışmayan meslektaşlarımızdan oda aidatı almayacağız” dedi.