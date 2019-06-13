Çeker, çalışanların sorunlarını iletti

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Cihat Nazım Çaka’yı makamında ziyaret etti. Çeker’in yanı sıra 112 Komuta Merkezi İş Yeri Temsilcisi Dr. Ahmet Murat Kazan ve servisin Başhekim Yardımcısı Levent Çorlular da ziyarette hazır bulundu. Buluşma sırasında şube başkanı Çeker; 112 istasyonlarında görevli çalışanların sorunlarını Başhekim Çaka’ya aktardı.

“SORUNLARI AKTARDIK”

Ziyaretin ardından açıklama yapan Başkan Ömer Çeker, “İstasyonlarda görevli çalışanların mesai nöbetleri ile uğraşarak, personel arasında farklı mesai uygulamasını usulsüz olarak hayata geçirmek ve çalışanlar arasında yeknesaklığa ortadan kaldırmak kimseye fayda sağlamaz. Kalite çalışması adı altında personele “Çalışan Personelin Güvenliği Farkındalık Bildirgesi” adı altında sözleşme imzalatılmak istenerek çalışanın huzursuz edilmesi hizmet kalitesini artırmaz. Bu tür sözleşmeleri personelin imzalama zorunluluğu yoktur. Bu konuların takipçisi olacağız” dedi.