Bu kitap gençlere rehber olacak

Gölcüklü eğitimci Erol Demir, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’i ziyaret ederek yeni yazdığı ve öğrencilere rehber olması beklenen “Altın Bilezik” adlı kitabını kendisine hediye etti. Eğitimci Demir’in kitabını hediye ettiği Başkan Sezer, ziyareti için konuğuna teşekkür etti ve eserin önemli bilgiler içerdiğini dile getirdi.
KİTAPTA NELER VAR?
Kitabı hakkında bilgiler veren yazar Erol Demir ise, “Bilgi, birikim, gözlem, tecrübe ve hayallerimi ülkem için kâğıda dökerek hizmete sunmak istedim. Bir yıl boyunda her hafta düzenli olarak farklı konu ve başlıkta iki üç sayfalık yazdığım yazılarımı “Altın Bilezik” ismiyle yayına hazırladık. Kitapta içerik olarak sadece mesleki eğitim değil, ortaokuldan liseye, okul ve meslek seçimine hayatımıza giren dijital dünya ve robot teknolojisine, ahilik sisteminden üniversiteye, iş hayatında başarılı olmaya, hayırseverlere olmak üzere birçok konuya yer vermeye çalıştım” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz