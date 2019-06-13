Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:35 TSİ- Spor G: Bugün 14:37 TSİ

Bu kitap gençlere rehber olacak

Gölcüklü eğitimci Erol Demir, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’i ziyaret ederek yeni yazdığı ve öğrencilere rehber olması beklenen “Altın Bilezik” adlı kitabını kendisine hediye etti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gölcüklü eğitimci Erol Demir, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’i ziyaret ederek yeni yazdığı ve öğrencilere rehber olması beklenen “Altın Bilezik” adlı kitabını kendisine hediye etti. Eğitimci Demir’in kitabını hediye ettiği Başkan Sezer, ziyareti için konuğuna teşekkür etti ve eserin önemli bilgiler içerdiğini dile getirdi.

KİTAPTA NELER VAR?

Kitabı hakkında bilgiler veren yazar Erol Demir ise, “Bilgi, birikim, gözlem, tecrübe ve hayallerimi ülkem için kâğıda dökerek hizmete sunmak istedim. Bir yıl boyunda her hafta düzenli olarak farklı konu ve başlıkta iki üç sayfalık yazdığım yazılarımı “Altın Bilezik” ismiyle yayına hazırladık. Kitapta içerik olarak sadece mesleki eğitim değil, ortaokuldan liseye, okul ve meslek seçimine hayatımıza giren dijital dünya ve robot teknolojisine, ahilik sisteminden üniversiteye, iş hayatında başarılı olmaya, hayırseverlere olmak üzere birçok konuya yer vermeye çalıştım” dedi.

Bugün 14:35 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Kocaelispor'da İlker Çakır bombası! mask
Kocaelispor'da İlker Çakır bombası!
Volkan Özön'den flaş basın açıklaması kararı mask
Volkan Özön'den flaş basın açıklaması kararı
Kentimizde örnek bir proje mask
Kentimizde örnek bir proje
Darıca’nın gözü amatörlerde! mask
Darıca’nın gözü amatörlerde!
Altınordu Berat’ı da götürüyor mask
Altınordu Berat’ı da götürüyor
Kartepe futbolun anavatanı oldu mask
Kartepe futbolun anavatanı oldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Belediyeye yatmaya gelen kadın İSTİFA ETTİ! mask
Belediyeye yatmaya gelen kadın İSTİFA ETTİ!
5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı mask
5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı
AKP’li ve CHP’li meclis üyeleri birbirine girdi mask
AKP’li ve CHP’li meclis üyeleri birbirine girdi
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak mask
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak
AKP grubundan Hürriyet'e "Atatürk'e yer vermediniz" mask
AKP grubundan Hürriyet'e "Atatürk'e yer vermediniz"
Kocaeli için sağanak yağış uyarısı mask
Kocaeli için sağanak yağış uyarısı

GALERİ

Haydar Akar: Tüm belediyeler araştırılsın mask
Haydar Akar: Tüm belediyeler araştırılsın
Özel Final Eğitim Kurumlarında mezuniyet heyecanı mask
Özel Final Eğitim Kurumlarında mezuniyet heyecanı
Körfez yağmura teslim! mask
Körfez yağmura teslim!
İzmit'te fırtına çıktı! mask
İzmit'te fırtına çıktı!
Çocuklar yağmura rağmen eğlendi mask
Çocuklar yağmura rağmen eğlendi
Tek elle hayatı örüyor mask
Tek elle hayatı örüyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL