Karamürsel Alp’te mezuniyet sevinci

Karamürsel Alp Anadolu Lisesi’nde önceki gün mezuniyet töreni yapıldı. Okulun bahçesinde gerçekleştirilen programa Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan mezuniyet töreni, Okul Müdürü Erkan Mavi’nin açılış ve selamlama konuşmaları ile devam etti.
BAYRAK-FLAMA TESLİMİ
Okul birincisi Muhammed Tayfun Kan’a Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, ikincisi Kesra Bulat’a Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, üçüncüsü Semanur Aktaş’a ilçe milli eğitim müdürü Murat Çakır ödüllerini verdi. Ödül töreni ve bayrak-flama teslimi, okul kütüğüne plaket çakılmasıyla Karamürsel Alp Anadolu Lisesi öğretmenleri ve 12. sınıf temsilcilerinin mezuniyet pastasını kesmesinin ardından mezuniyet törenlerinin olmazsa olmazı kepler havaya atılarak program sonlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz