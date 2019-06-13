Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:39 TSİ- Asayiş G: Bugün 15:29 TSİ

Yangın 2 gündür söndürülemiyor

Gebze'de sanayi sitesi içerisinde bir arşiv firmasının deposunda 2 gün önce çıkan ve güçlükle kontrol altına alınan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Arşiv firmasının deposunda 2 gün önce çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Olay, 11 Haziran tarihinde Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi’ndeki Hasköy Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir arşiv firmasının deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, firmaların belgelerini arşivleyen ve firmalara ait evrakların güvenli bir şekilde imha edilmesi hizmetini veren arşiv firmasına it depoda henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevleri görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

KAĞITLAR YANIYOR...

Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Ekipler, söndürme çalışmalarını sürdürürken alevler bir anda parlayarak tekrar depoyu sardı. Olay üzerine bölgeye çevre ilçelerden de ekipler sevk edildi. Alevlere müdahale ederken dumandan etkilenen bir itfaiye eri ise fenalık geçirdi. Ekipler tarafından olay günü yapılan müdahale ile alevler yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alınabildi. Depoda çok sayıda kağıdın bulunması sebebi ile alevler ara ara tekrar yükseliyor. 2 gün boyunca depo alanında çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, rüzgarın etkisi ile tekrar alevlenen kağıtlara müdahale ederek yangının tekrardan büyümesini önlüyor.

Bugün 14:39 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Dünürlerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı mask
Dünürlerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Eşinin ölümüne 3 gün dayanabildi... mask
Eşinin ölümüne 3 gün dayanabildi...
Gebze'de kavga: 1 yaralı mask
Gebze'de kavga: 1 yaralı
Polisten kaçan hırsız 4. kattan atladı! mask
Polisten kaçan hırsız 4. kattan atladı!
TIR, su dolan alt geçitte yavaşlayan TIR'a çarptı mask
TIR, su dolan alt geçitte yavaşlayan TIR'a çarptı
Gemlik Gübre Fabrikasında trafo patlaması! 1 kişi Derince'ye sevk edildi mask
Gemlik Gübre Fabrikasında trafo patlaması! 1 kişi Derince'ye sevk edildi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Belediyeye yatmaya gelen kadın İSTİFA ETTİ! mask
Belediyeye yatmaya gelen kadın İSTİFA ETTİ!
5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı mask
5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı
AKP’li ve CHP’li meclis üyeleri birbirine girdi mask
AKP’li ve CHP’li meclis üyeleri birbirine girdi
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak mask
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak
AKP grubundan Hürriyet'e "Atatürk'e yer vermediniz" mask
AKP grubundan Hürriyet'e "Atatürk'e yer vermediniz"
Kocaeli için sağanak yağış uyarısı mask
Kocaeli için sağanak yağış uyarısı

GALERİ

Haydar Akar: Tüm belediyeler araştırılsın mask
Haydar Akar: Tüm belediyeler araştırılsın
Özel Final Eğitim Kurumlarında mezuniyet heyecanı mask
Özel Final Eğitim Kurumlarında mezuniyet heyecanı
Körfez yağmura teslim! mask
Körfez yağmura teslim!
İzmit'te fırtına çıktı! mask
İzmit'te fırtına çıktı!
Çocuklar yağmura rağmen eğlendi mask
Çocuklar yağmura rağmen eğlendi
Tek elle hayatı örüyor mask
Tek elle hayatı örüyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL