6 yeni film vizyonda

Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit

Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit, dünyayı kötülüklerden arındırmaya çalışan ekibin, bu güne kadar karşılarına çıkan en büyük tehdit olan köstebeği ortaya çıkarmak için kurdukları takımla birlikte verdikleri mücadeleyi konu ediyor. Yönetmen koltuğunda Barry Sonnenfeld'in oturduğu, Tommy Lee Jones ve Will Smith'le özdeşleşmiş Men In Black'in spin-off olarak izleyeceğimiz filmin yapımcılığını Laurie MacDonald ve Walker Parkes üstleniyor. Filmin senaryosunu ise Matt Holloway ve Art Marcum kaleme alıyor.

CİNNET

Cinnet, çok sevdiği kocasının öldüren ancak olaya dair hiçbir şey hatırlamayan genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Nida, eşi ve kızı ile mutlu bir hayatı olan genç bir kadındır. Ancak onun huzurlu hayatı, bir gece cinnet geçirmesiyle kabusa dönüşür. Nida, geçirdiği cinnet sonucu çok sevdiği kocasını vahşi bir şekilde öldürür. Ancak o, yaşanan hiçbir şeyi hatırlamamaktadır. Sabah uyandığında kocasının cesedi ile karşı karşıya kalan Nida, yaşananları hatırlamaya çalışsa da bir sonuca varamaz. Bu sırada cinayetin videosu internette yayılmaya başlayınca işler iyice karışık bir hal alır. Kendisini temize çıkarmak isteyen Nida, problemi çözene kadar kaçmaya karar verir. Nida, sorunun zihninin derinliklerinde olduğunu düşününse de gerçekler hiç de öyle değildir. Tüm işaretler, ona musallatt olan korkunç bir cini göstermektedir.

Rocketman

Rocketman, müzik sektörünün en önemli isimlerinden olan ve ölümsüz parçalara imza atan Elton John'un Royal Müzik Akademisi'nden bir dahi olarak çıkıp süperstarlık basamaklarını tırmanması ve söz yazarı Bernie Taupin ile olan işbirliği sürecini konu alıyor. Dexter Fletcher'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrolünü “Kingsman” serisiyle tanınan genç oyuncu Taron Egerton üstleniyor. Filmde Bernie Taupin'i BAFTA ödüllü Jamie Bell canlandırırken, Elton John'un sevgilisi ve menajeri John Reid rolünde ise Game of Thrones'un merhum Robb Stark'ı Richard Madden bulunuyor. Elton John'un annesine ise “Jurassic World” serisiyle çıkış yakalayan Bryce Dallas Howard hayat veriyor.

Kuyu

Kuyu, oğlunun yerin derinliklerinden gelen bir güç tarafından ele geçirildiğini düşünen bir annenin yaşadıklarını konu ediyor. Sarah O’Neill genç ve bekar bir annedir. Oğlu Chris ile birlikte kırsal bir kesimde bulunan bir eve taşınan Sarah, sıkıntılı geçmişlerini ardında bırakarak yeni bir başlangıç yapmayı umut eder. Ancak işler pek de onun düşlediği gibi gitmez. Evlerinin arkasında bulunan ormana yürüyüşe çıktıkları bir gün Chris aniden ortadan kaybolur. Çaresizce ormanın içinde oğlunu arayan Sarah bu sırada devasa bir çukur keşfeder. Sonunda oğlunu bulan Sarah her şeyin yoluna girdiğini düşünür. Ancak bir süre sonra küçük çocuk kimsenin anlam veremediği tuhaf davranışlar sergilemeye başlar. Yaşananlardan sonra oğlu için endişelenmeye başlayan Sarah, oğlunu göz hapsinde tutmaya başlar. Bu sırada ortaya çıkan gizemli bir komşu Sarah’ın iyice tedirgin olmasına neden olur. Çok geçmeden genç kadın korkunç bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Akıllara Seza

Romantik komedi türündeki Akıllara Seza, Mustafa adındaki genç bir adamın hikayesini konu ediyor. 1997 yılında liseyi bitirmenin heyecanı içerisinde olan Mustafa, mezuniyete giderken kaza geçirir. Komaya giren Mustafa, uzun yıllar uyanamaz. Aradan geçen 22 yılın ardından gözlerini açan Mustafa, sevdiği kız Seza’nın peşine düşer. Ancak onun komada olduğu dönemde birçok şey değişmiştir. Hayata yeniden başlayan Mustafa, bu süreçte teknoloji ve medeniyetle büyük bir çatışmaya girer.

Kahraman Tavuk Uzayda

Kahraman Tavuk Uzayda, gezegeni ve sevdiklerini uzaylılardan kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan Condorito’nun hikayesini konu ediyor. Uzaylı Molosco, Condorito’dan beklenmedik bir şey talep eder. Condorito, kendisinden istenen teklifin büyük bir şaka olduğunu düşünerek oyunu bozmamaya karar verir ve teklifi kabul ettiğini söyler. Molosco’nun sınırsız güç tılsımını bulma isteği karşısında ise Condorito, kendisini sürekli küçümseyen yakında kayınvalidesi olacak olan Tremebunda’yı kaçırmasını ister. Condorito her ne kadar her şeyi bir şakadan ibaret olduğunu düşünse de gerçekler hiç de öyle değildir. Uzaylı Molosco’nun Tremebunda’yı kaçırdığını öğrenen Condorito gerçeklerin farkına varır. Uzaylıların tılsımı kullanarak dünyayı yok etmeyi planladıklarını anlayan Condorito, müstakbel kayınvalidesini ve dünyayı kurtarmak ve en önemlisi sevdiği kızın kalbini geri kazanmak için zorlu bir mücadeleye girişir.