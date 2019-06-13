Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:19 TSİ- Gündem G: Bugün 16:07 TSİ

İzmit Belediyesi'nde bir atama daha...

İzmit Belediyesi’nde bir müdürlüğe daha atama yapıldı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Belediyesi’nde yaklaşık 1,5 yıldır vekaleten yürütülen Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’ne Ziraat Yüksek Mühendisi Şafak Üzümoğlu atandı. 1999 yılında Saraybahçe Belediyesi’nde teknik eleman olarak işe başlayan Üzümoğlu, 2005-2013 yılları arasında Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevinde bulunmuştu. Yaklaşık 6 yıldan beri Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nde ziraat yüksek mühendisi olarak görev yapan Şafak Üzümoğlu, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından müdürlük görevine getirildi.

ŞAFAK ÜZÜMOĞLU KİMDİR?

1971 yılında İzmit’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmit’te yaptı. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını aynı üniversitede Doku Kültürü üzerine yaptı. 1999 yılında Saraybahçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde teknik eleman olarak işe başladı.

Bugün 15:19 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Ilhan - Hayırlı Ugurlu Olsun Çok iyi bir seçim başarılar dilerim

Yanıtla . 2Beğen 13 Haziran 16:39

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Otomobilin içinde intihar etti! mask
Otomobilin içinde intihar etti!
Marmara Denizi'nde deprem! mask
Marmara Denizi'nde deprem!
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu mask
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu
Başiskele Sarıdere Köprülü Kavşak kollarında yönlendirme değişiklikleri mask
Başiskele Sarıdere Köprülü Kavşak kollarında yönlendirme değişiklikleri
Araçlara ceza yağdı! 19 bin 808 TL... mask
Araçlara ceza yağdı! 19 bin 808 TL...
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür mask
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Belediyeye yatmaya gelen kadın İSTİFA ETTİ! mask
Belediyeye yatmaya gelen kadın İSTİFA ETTİ!
5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı mask
5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı
AKP’li ve CHP’li meclis üyeleri birbirine girdi mask
AKP’li ve CHP’li meclis üyeleri birbirine girdi
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak mask
Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi 2020 yılında açılacak
AKP grubundan Hürriyet'e "Atatürk'e yer vermediniz" mask
AKP grubundan Hürriyet'e "Atatürk'e yer vermediniz"
Kocaeli için sağanak yağış uyarısı mask
Kocaeli için sağanak yağış uyarısı

GALERİ

Haydar Akar: Tüm belediyeler araştırılsın mask
Haydar Akar: Tüm belediyeler araştırılsın
Özel Final Eğitim Kurumlarında mezuniyet heyecanı mask
Özel Final Eğitim Kurumlarında mezuniyet heyecanı
Körfez yağmura teslim! mask
Körfez yağmura teslim!
İzmit'te fırtına çıktı! mask
İzmit'te fırtına çıktı!
Çocuklar yağmura rağmen eğlendi mask
Çocuklar yağmura rağmen eğlendi
Tek elle hayatı örüyor mask
Tek elle hayatı örüyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL