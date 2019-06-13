Başkan Adayı Üzülmez'den adaylık açıklaması

Kartepe Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kocaelispor’un yarın yapılacak olan kongresinde başkan adayı olmaya karar verdi. Üzülmez konuyla ilgili ilk açıklamasını yazılı olarak yaptı.

Üzülmez açıklamasında aşağıdaki ifadeleri kullandı:

“Değerli Kocaelili Hemşehrilerim,

Değerli Basın Mensupları,

Değerli Kocaelispor Sevdalıları,

Çocukluğumdan beri taraftarı olduğum, üniversite yıllığımda dahi “Körfez Hüseyin” lakabıyla anıldığım ve bununla gurur duyduğum, sevincine kederine yıllarca ortak olduğum, her dönemde bir Kocaelispor gönüllüsü ve sevdalısı olarak maddi-manevi katkı sağlamaya çalıştığım, kentimizin sarsılmaz ve vazgeçilmez değeri olan Kocaelispor’umuz için bugün ben ve arkadaşlarım, elimizi taşın altına koyarak, kulübümüzü hak ettiği yerlere taşımak, marka üstünlüğünü ve kalıcılığını sağlamak için bu sorumluluğa talip olmaya karar verdik.

Şahsım ve bu yola benimle birlikte baş koyacak değerli yol arkadaşlarım; taraftarımızla, sporcularımızla etle tırnak gibi bütünleşerek Kocaelispor markamızı hayallerimizden de öteye taşımak için mücadele edeceğiz. Sporun siyaset üstü birleştirici, motive edici gücünü geliştirerek, takımımızı sadece başarılarıyla adı anılan, örnek gösterilen bir takım haline getirmeyi, Kocaelimize özlediği ve hakettiği mutluluğu yaşatmayı arzu ediyoruz. Başta takımımıza olan sevdamız ve inancımız sonrasında bütün tecrübemiz, birikimimiz, imkanlarımız ve en değerlisi de yüreği Kocaelispor aşkı ile atan, takımı için kilometreler katetmiş, bir damla gözyaşı dökmüş taraftarlarımızın desteği, sinerjisi ve tüm samimiyetimizle varlığımızı ortaya koyacağız.

Duamız odur ki, Kocaelisporumuz için en hayırlı olan ne ise onun olmasıdır.

Yeterki, hayallerine inanan ve engel tanımadan peşinden koşan taraftarlarımız başımızdan eksik olmasın.

Bu duygu ve düşünceler ile Kocaelispor Başkanlığı Adaylığımı ilan eder, saygı ve sevgilerimi sunarım.”