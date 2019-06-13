Üzülmez'den adaylık açıklaması

Kartepe Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kocaelispor’un yarın yapılacak olan kongresinde başkan adayı olmaya karar verdi. Üzülmez konuyla ilgili ilk açıklamasını yazılı olarak yaptı.
Üzülmez açıklamasında aşağıdaki ifadeleri kullandı:
“Değerli Kocaelili Hemşehrilerim,
Değerli Basın Mensupları,
Değerli Kocaelispor Sevdalıları,
Çocukluğumdan beri taraftarı olduğum, üniversite yıllığımda dahi “Körfez Hüseyin” lakabıyla anıldığım ve bununla gurur duyduğum, sevincine kederine yıllarca ortak olduğum, her dönemde bir Kocaelispor gönüllüsü ve sevdalısı olarak maddi-manevi katkı sağlamaya çalıştığım, kentimizin sarsılmaz ve vazgeçilmez değeri olan Kocaelispor’umuz için bugün ben ve arkadaşlarım, elimizi taşın altına koyarak, kulübümüzü hak ettiği yerlere taşımak, marka üstünlüğünü ve kalıcılığını sağlamak için bu sorumluluğa talip olmaya karar verdik.
Şahsım ve bu yola benimle birlikte baş koyacak değerli yol arkadaşlarım; taraftarımızla, sporcularımızla etle tırnak gibi bütünleşerek Kocaelispor markamızı hayallerimizden de öteye taşımak için mücadele edeceğiz. Sporun siyaset üstü birleştirici, motive edici gücünü geliştirerek, takımımızı sadece başarılarıyla adı anılan, örnek gösterilen bir takım haline getirmeyi, Kocaelimize özlediği ve hakettiği mutluluğu yaşatmayı arzu ediyoruz. Başta takımımıza olan sevdamız ve inancımız sonrasında bütün tecrübemiz, birikimimiz, imkanlarımız ve en değerlisi de yüreği Kocaelispor aşkı ile atan, takımı için kilometreler katetmiş, bir damla gözyaşı dökmüş taraftarlarımızın desteği, sinerjisi ve tüm samimiyetimizle varlığımızı ortaya koyacağız.
Duamız odur ki, Kocaelisporumuz için en hayırlı olan ne ise onun olmasıdır.
Yeterki, hayallerine inanan ve engel tanımadan peşinden koşan taraftarlarımız başımızdan eksik olmasın.
Bu duygu ve düşünceler ile Kocaelispor Başkanlığı Adaylığımı ilan eder, saygı ve sevgilerimi sunarım.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(12 )
Izmıtttt - ne guzel memleket stadın yerını bılmeyen adam beledıye hadı deyınce en buyuk ks li oldu gercekten gulunc durumlardayız...
Mustafa Güner - KOCAELİ SPORU AMATÖR LİGE DÜŞÜREN ALTERNATİF TAKIM OLUŞTURAN AKP DEĞİLMİYDİ? BAŞKA ADAY ÇIKSIN. KESİNLİKLE BAHRİ YAVUZ DEVAM ETMELİ
Köylü - Bu adamdan yönetici olmaz.Boşuna uğraşmayın.Kocaelispor'a yanlış yapılıyor.
Sen Bilirsin - Sen bilirsin KOCAELİSPOR kongre üyesi
Kazım 41 - Sadece almasını bilen vermeyi aklından bile geçirmeyen bir şahsiyeti kocaelispor başkanı seçerken üyeler ve siyasi destek verenler bir daha düşünsün...
Hodri Meydan Aşığı - BAŞARILAR BAŞKANIM TİCARİ BİLGİ BİRİKİMİNLE VE SANA SALDIRANLARIN KİM OLDUKLARINA BAKINCA BU GÖREVİ LAYIKIYLA YAPACAĞINA ŞÜPHE YOK
Xutkux41 - Siyasetin kirli eli sporun üzerinden çekilmediği sürece hiç bir takım başarıyı yakalayamaz. Döndük yine başa. Hiç bir vizyonu ve başarısı olmayan kişiler sadece onun bunun adamı denerek bir yerlere getiriliyor. Ve sonuç her zaman ki gibi hüsran. Bana Hüseyin Üzülmezi anlatın , nedir , ne yapmıştır , neler yapabilir ? Bıraksanız tek başına belki stadı bile bulamaz. Ama ah o siyasetin pis eli ah.........
Mehmet Murtaza Kart - Kartepe Belediyesinde çok başarılı oldun millete taktığınız borçlar hala ödenmedi yerine gelen başkanda belediyeden alacaklı olanlara mahkeme yolunu gösteriyormuş kartepeyi ......götürmekte Allah bilir Kocaeli spordan ne isteyeceksiniz kimlere kaça satacaksınız illaki birilerine zarar vereceksiniz Allah Kocaeli spora yardım etsin
Firat - Ne güzel dünya hayat size güzel millet tin parasını çiçeğe yatırın ...
Mrts - proje başkanı olduğu belli. belediyenin desteğini almış arkasına. kim bilir ne hesapları var KS üzerinden.
Beyaz 41 - Kardeşim sanki Barselona’da başkan
Olacak sen Kocaelispor un halini görmüyorsun herhalde
Nesinden nemalanacak iş olsun diye
Yazıyosunuz
Vatandaş - sayın üzülmez ille bir koltuk istiyorsun yanii. kartepeyi uçurdun, artık kocaeliyi kimbilir nerelere getirirsin.
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