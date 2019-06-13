Veli-Der’den eğitim sistemi ELEŞTİRİSİ

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Kocaeli Şube Başkanı Göksal Yılmaz ve yönetim kurulundan Yeşim Aydemir Akpınar, Yapı Yol-Sen Şube binasında düzenlenen basın toplantısı ile mevcut eğitim sistemini eleştirdi. Dernek adına konuşan şube yöneticisi Yeşim Aydemir Akpınar, “Eğitim sistemimiz 17 yılda 15 kez değişti” dedi.



DİN DERSİ ZORUNLU

Her öğrenci mesleğe veya piyasaya yönelik iki alan seçip tüm diğer alan ve seçmeli derslerini buna göre alacağını söyleyen Akpınar, “Öğrencinin geleceğini işletme mantığına dayalı “kariyer ofisleri” belirleyecek. Din dersi zorunlu olurken matematik, tarih, müzik, resim, beden eğitimi seçmeli olacak. Okullarda yeterli güvenlik tedbirleri alınmalı. Bu yıl okul bahçesinde kapının üzerine düşmesi sonucu bir öğrencimizi kaybettik. Servis araçları kontrol edilmeli. Temel dersler zorunlu olmalı. Müfredat programından şeriat dersleri çıkarılmalıdır. Dünya dinleri ve mitoloji dersleri verilebilir” diye konuştu. n Selin BECER