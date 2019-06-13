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Darıca’da kaçak sigara operasyonu

Darıca'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Gebze Grup Amirliği ekipleri, Darıca’da bulunan işyerlerinde kaçak sigara satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İlçedeki işyeri, depo ve araçlara yapılan operasyonda 4 bin 179 paket gümrük kaçağı sigara, 43 kilo nargile tütünü, 76 kilo tütün, 16 paket kaçak çay, 140 adet cinsel gücü arttırıcı ilaç ve 14 paket TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) bandrolü ele geçirilirken, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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