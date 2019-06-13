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İYİ Parti'de istifa şoku!

İYİ Parti İzmit Belediyesi Başkan Aday Adayı Mümin Kozan partisinden istifa etti.
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İYİ Parti İzmit Belediyesi Başkan Aday Adayı Mümin Kozan partisinden istifa etti. Kozan açıklamasında, “1. Olağan Kongresi ile üyesi ve il yöneticisi olduğum, ilerleyen aylarda da partimizin ve şehrimizin knaat sahipleri ile yaptığım istişareler neticesinde İYİ Parti İzmit Belediye Başkan Aday Adayı olduğum İYİ Parti’den; likayat ve demokrasinin kademeli olarak ortadan kaldırılması, fikre değil, şahsa önem verilmesi, sorgusuz biat beklenmesi, demokratik siyaset ortamının kalmaması sebepleri nedeniyle idari ve manevi tüm ilişkilerimi bitirerek istifa ettiğimi, siyaset ortamında tanışma fırsatı bulduğum şehrimizin değerli insanları ile dostları ve kardeşliğimizin bai olduğunu, bugüne kadar biz ve bizim gibi siyaset güden insanların her zaman yanında duran değerli parti üyelerine ve Kocaeli halkına, siyasi dönem içerisinde tarafsız haber yapan kıymetli basın mensuplarına şükranlarımı sunar, bu millet ihtiyaç duyduğu her vakit içinden birilerini lider yapma ve birlikte hareket etme kabiliyetine sahip olduğu siyasi aktörlere hatırlatır, her hangi bir siyasi partiye geçmediğimi ve geçmeyi de düşünmediğimi, milliyetçi ve muhafazakar biri olarak ama Kocaeli siyasetinde her zaman halkın belirleyeceği yerde olacağımı Kocaeli kamuoyuna saygıyla arz ederim” dedi.

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Yorumlar

(1)
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Adnan Seçici - bu mafyavari adamların yanında durduğun kabahatti doğruyu bulduğuna sevindik

Yanıtla . 0Beğen 13 Haziran 17:33

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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