Körfez’de emlakçılık yapan Zeki Canşi’in amcası İbrahim Canşi, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Amca Canşi’nin cenazesi, İzmit’ten nakledildiği Ağrı Merkez Bezirhane Köyü’ne defnedildi.
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Zeki Canşi’nin acı günü
Körfez’de emlakçılık yapan Zeki Canşi’in amcası İbrahim Canşin, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz