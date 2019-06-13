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Zeki Canşi’nin acı günü

Körfez’de emlakçılık yapan Zeki Canşi’in amcası İbrahim Canşin, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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Körfez’de emlakçılık yapan Zeki Canşi’in amcası İbrahim Canşi, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Amca Canşi’nin cenazesi, İzmit’ten nakledildiği Ağrı Merkez Bezirhane Köyü’ne defnedildi.

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