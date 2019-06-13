Çakır: Köpekler için barınak yapılsın

MHP Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır, sokak hayvanları konusunda barınak yapılmasını önerdi. Hayvanların, insan dostu olduğunu ve hayvanları sorun olarak görmediklerini aktaran Çakır, açıklamasında şunları söyledi: İlçemizde sokak hayvanları ile ilgili olarak birçok şikayet var. Lakin şunu da belirtmekte fayda var ki sokak hayvanları aç oldukları için saldırganlaşıyor. Bizim onlara barınak türünde bir alan oluşturmamız, onların sağlıklı bir ortamda hayatlarını devam ettirmelerinde fayda sağlayacaktır.