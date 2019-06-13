MHP Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır, sokak hayvanları konusunda barınak yapılmasını önerdi. Hayvanların, insan dostu olduğunu ve hayvanları sorun olarak görmediklerini aktaran Çakır, açıklamasında şunları söyledi: İlçemizde sokak hayvanları ile ilgili olarak birçok şikayet var. Lakin şunu da belirtmekte fayda var ki sokak hayvanları aç oldukları için saldırganlaşıyor. Bizim onlara barınak türünde bir alan oluşturmamız, onların sağlıklı bir ortamda hayatlarını devam ettirmelerinde fayda sağlayacaktır.
Bugün 16:32 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 16:33 TSİ
Çakır: Köpekler için barınak yapılsın
MHP Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır, ilçede yaşanan sokak hayvanları için barınak yapılmasının hem hayvanlar, hem de insanlar açısından faydalı olacağını söyledi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz