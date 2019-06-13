Özön, Üzülmez'e başarı diledi

Yarınki Kocaelispor kongresinde başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Volkan Özön, bugün Tahir Büyükakın ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda adaylıktan çekildi.

Özön, kamuoyuna yaptığı açıklamada aşağıdaki ifadeleri kullandı:

Değerli Kocaelili hemşehrilerim,

Kalbi Kocaelispor için atan kıymetli dostlar,

11 Haziran 2019 Salı günü her biri birbirinden değerli yol arkadaşlarımla birlikte; Kocaeli’nin adeta birleştirici gücü olduğuna inandığımız, büyük- küçük demeden her birimizi bir umut halkası etrafında toplayan Kocaelispor’un yeni yönetimine talip olduğumuzu duyurmuştuk.

Açıklamamızda; Kocaelispor’umuzun layık olduğu ‘Süper Lig’i hedef göstermiş, iş insanından hukukçusuna, akademisyeninden hekimine kadar tüm çevrelerin temsil edildiği yönetici adayı arkadaşlarımızla birlikte; kendi ayakları üzerinde durabilen bir takım hedefleyerek, gerçekçi, altyapısı güçlü, şeffaf bir mali tablo sunmuştuk. 2. Lig hüsranı nedeniyle umutların tükendiği, hiç kimsenin Kocaelispor’a talip olmadığı noktada aday olarak ateşten gömlek giymiş; ‘BİZ VARIZ’ diyerek yola çıkmıştık. Geleceğe yönelik projelerimiz ve ekonomik planlamamız hazırdı.

Ancak, ekip olarak altını önemle çizdiğimiz bir husus vardı ki; “Kocaelispor’a bizim sunduğumuz hedeften daha yüksek çıtada bir vaat sunulursa, Kocaelispor’un menfaatleri için destek olmaya hazırız.” demiştik. Bugün geldiğimiz noktada, Sayın Hüseyin Üzülmez, Kocaelispor’a aday olduğunu açıklamış, bizlerin de desteğini rica etmiştir.

Kocaeli’nin ileri gelenleri ve değerli Kocaelispor sevdalısı büyüklerimizle yaptığımız istişareler neticesinde, yönetim kadromuzla birlikte; Kocaelispor’un menfaatleri doğrultusunda aday olmama kararı alınmıştır. Açıklamamızın başında da ifade ettiğimiz gibi, Kocaelispor bu kentin birleştirici gücüdür. Ve bir kez daha bizleri, tüm yeşil-siyah sevdalılarını aynı çatı altında buluşturmayı başarmıştır.

Sayın Hüseyin Üzülmez ve ekibine şimdiden başarılar diliyoruz. Kocaelispor sahipsiz değildir! Hiç kimsenin olmadığı bir yerde nice Volkan Özön’ ler çıkacak, Kocaelispor’u çocuklarımızın, torunlarımızın, yeni nesillerimizin takımı olma şerefine ulaştıracaktır.

Kısa süre önce çıktığımız ve bugün Kocaelispor’un menfaatleri için sonlandırdığımız yolculuğumuz boyunca bizlerden maddi-manevi desteğini esirgemeyen, varlığını ortaya koyan ekip arkadaşlarımıza, Kocaeli halkına, takımımızın coşkusu hodri Meydan Taraftar Grubu’na, Kocaelispor sevdalılarına, dostlarımıza ve tüm Kocaeli kamuoyuna teşekkürü borç biliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.