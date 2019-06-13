Camiden projektör çaldı

Pazartesi günü Fevzi Çakmak Mahallesi Erenler Camii'nden projektör çalındı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, projektörü, 'hırsızlık' suçundan sabıkası bulunan Ö.Y.'nin çaldığını tespit etti. Daha önce 4 camiden hırsızlık yapması nedeniyle de hakkında işlem yapılan Ö.Y., Gebze'de yakalandı. Ö.Y.'nin üzerinden kardeşine ait kimlik ve sürücü belgesi çıktı. Adliyeye sevk edilen Ö.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.