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Camiden projektör çaldı

Darıca'da camiden projektör çalan Ö.Y., polisin operasyonu ile yakalandı.
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Pazartesi günü Fevzi Çakmak Mahallesi Erenler Camii'nden projektör çalındı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, projektörü, 'hırsızlık' suçundan sabıkası bulunan Ö.Y.'nin çaldığını tespit etti. Daha önce 4 camiden hırsızlık yapması nedeniyle de hakkında işlem yapılan Ö.Y., Gebze'de yakalandı. Ö.Y.'nin üzerinden kardeşine ait kimlik ve sürücü belgesi çıktı. Adliyeye sevk edilen Ö.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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