Pazartesi günü Fevzi Çakmak Mahallesi Erenler Camii'nden projektör çalındı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, projektörü, 'hırsızlık' suçundan sabıkası bulunan Ö.Y.'nin çaldığını tespit etti. Daha önce 4 camiden hırsızlık yapması nedeniyle de hakkında işlem yapılan Ö.Y., Gebze'de yakalandı. Ö.Y.'nin üzerinden kardeşine ait kimlik ve sürücü belgesi çıktı. Adliyeye sevk edilen Ö.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bugün 18:12 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 18:13 TSİ
Camiden projektör çaldı
Darıca'da camiden projektör çalan Ö.Y., polisin operasyonu ile yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz