Kültür Okulları’ndan kanserli çocuklara eğitim sınıfı

Kurulduğu yıldan bu yana eğitimdeki başarılarının yanında sosyal sorumluluk projelerine de önem veren Kültür Okulları, Kocaeli Üniversitesi Onkoloji Bölümünde yatmakta olan çocuklar için eğitim sınıfı yaptırdı. Kültür Okullarında 4.’sü düzenlenen ve Bir Dileğim Var Derneği yararına yapılan Geleneksel Kış Şenliği programında elde edilen gelir ile yaptırılan sınıf açıldı. Açılışa Kocaeli Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. N. Zafer Cantürk, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İmdat Akbaba, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hanifi Yaman, Kültür Okulları Kurucusu Ali Aydemir, Bir Dileğim Var Derneği Kurucusu Alper Türedi, Kocaeli Anneleri Derneği Başkanı Hande Kaya, hastane yönetimi, Kültür Okulları öğrenci meclisi katıldı.

“ÇALIŞMALAR ŞİFA OLUYOR”

KOÜ Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, “Herkesin çocuğuna sağlık ve afiyet diliyorum. Allah kimseye bu tür hastalıklar vermesin. Ama tür hastalıklar için tüm arkadaşlarımız büyük çaba gösteriyor. Yapılan çalışmalar sonucunda çocuklarımı şifaya ulaşıyor. Bugün açılan sınıfımızda bu hastalığı yaşayan çocuklarımıza ve ailelerine kolaylıklar sağlıyor” dedi.

“SAĞLIKTA KÖPRÜ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Bir Dileğim Var Derneği Kurucusu Alper Türedi, “Vatandaşın bağışladıklarını böyle güzel işlere harcıyoruz. Biz sağlıkta bir köprü olmaya çalışıyoruz. Vatandaşın bağışladığını doğru yerlere aktarmaya çalışıyoruz. Burası 15. Sınıfımız oldu. Sırada bekleyen 4 sınıfımız daha var. Zafer Hocamızın da bu sınıfın yapılması için çok büyük emekleri oldu. Burası sadece 4 duvardan ibaretken hep birlikte burayı çocuklarımız için çok güzel bir sınıf haline getirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“GÜZEL ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Kurucu müdür Ali Aydemir ise, “Okulumuzun öğrenciyle birlikte hazırladığımız kermesten elde edilen gelirle bu güzel sınıfı çocuklarımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın burada en iyi şekilde eğitim alacağına inanıyoruz. Onlar ve aileleri için güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onların hayatlarına faydalı olabilmenin sevincini yaşıyoruz. Bu sınıfı hayata geçirmemizde emeği bulunan Zafer Cantürk Hocamıza ve Bir Dileğim Var Derneğine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Ekin EKEN