İYİ Parti'de bir günde ikinci istifa!

İYİ Parti’de İzmit Belediye Başkan Aday Adayı Mümin Kozan’ın ardından bir istifa daha yaşandı. Bu kez ise İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Turgut Kayabay istifa etti.

YETERLİ ÇALIŞMA ALANI BULAMADIM

Karabay sosyal medya hesabından istifasını şu sözlerle duyurdu:

“Bu güne kadar cok sevdiğim ve aralıksız her kulvarda elimden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalıştığım gecemizi gündüzümüze katarak çalıştığım. Mahalle temsilciliği ve merkez ilçe yöneticisi olarak şerefimle görev yaptığım …İyi Partiden istifa ettiğimi bildiriyorum…bu güne kadar yanımda olup beni yalnız bırakmayan her kulvarda beni destekleyen tüm dost arkadaş ve büyüklerime teşekkür ederim..!! Demokrasi riyakati ve yeterli çalışma alanı bulamadığımız için bu kararı almış bulunuyorum…!!!”

