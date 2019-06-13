Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe merkezindeki yağmur suyu ızgaralarının temizliğini gerçekleştirerek olası su baskınlarına karşı önlemlerini arttırıyor. Yaşanabilecek su baskınlarına karşı yağmur suyunun rögarlara hızlı bir şekilde akışını sağlamak için yağmur suyu ızgaraları Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün oluşturduğu ekipler tarafından temizleniyor. Öte yandan kimliği belirsiz kişilerce yakılan Körfez Kirazlıyalı Mahallesi Nasrettin Hoca Çocuk Parkı içerisindeki oyun grubunun yenilenmesi için çalışma başlatıldı. Plastik olan oyun gruplarının zarar gören kısımları tamamen söküldü.
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Körfez’de yağmur sonrası mazgallar temizlendi
Körfez Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde etkili olan sağanak yağışlar sonrasında mazgallarda temizlik çalışması yürüttü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz