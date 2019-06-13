NetWork'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin Ceremony koleksiyonunda yaz geceleri için alternatif tasarımlar bulunuyor. Erkekler için ekrudan maviye farklı renk ve kesimlerde smokin alternatiflerini bir araya getiren NetWork, mezuniyet ve yaz düğünlerinde boy gösterecek.
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NetWork'ten Ceremony koleksiyonu
NetWork Ceremony koleksiyonu, hem kadınlara hem de erkeklere özel davetler için dikkat çekici tasarımlar sunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz