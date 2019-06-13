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NetWork'ten Ceremony koleksiyonu

NetWork Ceremony koleksiyonu, hem kadınlara hem de erkeklere özel davetler için dikkat çekici tasarımlar sunuyor.
NetWork'ten Ceremony koleksiyonu mask
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NetWork'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin Ceremony koleksiyonunda yaz geceleri için alternatif tasarımlar bulunuyor. Erkekler için ekrudan maviye farklı renk ve kesimlerde smokin alternatiflerini bir araya getiren NetWork, mezuniyet ve yaz düğünlerinde boy gösterecek.

Bugün 21:55 TSİ AA İstanbul- Ekonomi

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