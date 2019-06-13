Haydar Akar'dan bedelli askerlik önerisi

Mecliste yeni askerlik kanunu görüşmeleri devam ederken birçok maddenin ileride sorunlar oluşturduğuna ilişkin muhalefetin önerileri tartışılıyor. Askerlik yasası görüşmelerinde söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, bedelli askerliğe ilişkin maddenin adalet ve eşitliğe aykırı bir durum olduğunu belirterek bunun değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

MADDE EŞİTLİĞE AYKIRI

Akar konuşmasında holding sahibi olanların çocuklarının, torunlarının 31 bin TL olan bedeli çok rahat ödeyeceğine dikkat çekerek, “Ancak asgari ücretle çalışan aileler bu bedelleri ödeyemeycektir” dedi. Bedellerin bir gelir testi ve kademeli olması gerektiğini belirten Akar, bu şekilde yapılacak değişiklikle doğru bir uygulamanın hayata geçirilebileceğini söyledi.

TEK BİR KİŞİYE BU YETKİ VERİLEMEZ

Meclis Komsiyonundan acele bir şekilde askerlik yasasının geçirildiğini altını çizen CHP Kocaeli Milletvekili Haydar yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Sayın Başkan, biraz evvel yapmış olduğunuz konuşmada yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düşenler için her gün için 5 lira ve 10 liralık bir ceza yaptırımı uygulanacağını söylediniz. Şimdi kanun yapıyoruz burada. Üç sene sonra, beş sene sonra bu 5 liraları, 10 liraları düşündüğünüzde hiçbir anlam ifade etmeyecek ve üç yıl sonra veya iki yıl sonra tekrar buraya bir kanun gelecek "Bunları artıralım." diyeceksiniz. Onun için bunu da aynı bedelli askerlikte bulduğunuz formül var ya böyle bir formülle -örneğin asgari ücretin yüzde 0,5'i olabilir, 1'i olabilir- bir sisteme bağlarsanız bundan sonra bir daha bunun için de bir kanun yapma gereği duymayız.

SONRA YİNE KONUŞURUZ

Cumhurbaşkanına yetki veriyorsunuz. Askerlik hizmet süresinin -üç ay- yarıya indirebilir ya da yarısı kadar artırabilir. Yahu askerliği üç aya indirirse ne yapacağız? Böyle bir şey olabilir mi? Bir kişiye niye yetki verilsin. Bakın, burada hep birlikte kanun yapıyoruz, altı ayla da sınırladık, belirledik. Yani askerliğin üç aya düşmesi gerekiyorsa üç sene sonra, beş sene sonra, on sene sonra yine konuşuruz.”

KANUN TEKRAR GÖRÜŞÜLMELİ

Meclis görüşmelerinde AKP ve MHP milletvekillerinin de kafasının karışık olduğunu belirten Akar, yöntemin yanlış olduğunu, tüm siyasi partilerin görüşlerinin dikkate alınarak, değişikliklerin yapılmasını ve bu şekilde gelecekte aynı kanunu tekrar meclise getirmek zorunda kalınmayacağını söyledi. Akar, binlerce gencin bu kanunu beklediğinin altını çizerek AKP’nin uzlaşma yoluna gitmesinin önemli olduğunu söyledi.