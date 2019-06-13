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İYİ Parti’de Cahit Sürüm yeniden atandı

İYİ Parti Körfez İlçe Başkanlığına, mevcut İlçe Başkanı Cahit Sürüm tekrar atandı.
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Yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Körfez İlçe Başkanlığına mevcut başkan Cahit Sürüm’ü yeniden atadı. Görevlendirme yazısı kendisine teslim edilen ilçe başkanı, yeni yönetim kadrosunu oluşturarak yoluna devam edecek. Ataması kendisine tebliğ edilen İlçe Başkanı Cahit Sürüm, “Birlik, beraberlik ve kardeşlik çerçevesinde Körfez’i hak ettiği noktaya götüreceğiz. Bana bu görevi layık gören başta Genel Başkanımız Meral Akşener, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ve İl Başkanımız Şanbaz Yıldız’a teşekkür ediyorum.” dedi.

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