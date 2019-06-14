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İYİ Parti İzmit'e başkan atandı

İYİ Parti Kocaeli'de genel merkez tarafından ilçe başkanları atanmaya devam ediyor.
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İYİ Parti Kocaeli'de genel merkez tarafından ilçe başkanları atanmaya devam ediyor. Dün Körfez İlçe Başkanlığına mevcut Başkan Cahit Sürüm atanmıştı. Bugün ise İzmit İlçe Başkanlığına yine mevcut başkan olan Pelin Coştur Filiz'in atandığı bildirildi. Coştur açıklamasında "Yaklaşık 8 ay önce atandığım İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı görevinde oluşturduğum yönetimimle birlikte  partimize layık şekilde hizmet ettik. Bu süreçte, yerel seçimlerde ekip olarak büyük bir özveriyle çalışarak Kocaeli'nin kalbi İzmit Belediyesini Millet İttifakı olarak kazanmayı başardık. Bu başarıda büyük rol oynayan yönetimimdeki her bir arkadaşıma görevlerini layıkıyla yerine getirdikleri için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bugünden itibaren Şubat 2020'de yapacağımız olağan kongremize kadar İlçe Başkanlığı görevime yeniden atanmış bulunmaktayım. Yeni oluşturacağım yönetimimde birlikte çalıştığım arkadaşlarım olacağı gibi yeni arkadaşlar da olacaktır." ifadelerini kullandı.

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