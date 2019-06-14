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Şelalede bakım var!

İzmit Kültür Tepesi’ndeki şelalede bakım çalışması yapılıyor.
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İzmit Kültür Tepesi’ndeki şelalede bakım çalışması yapılıyor. İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma süresince şelale akmayacak. Şelalede günlük bakımların yanı sıra belirli zamanlarda genel bakım çalışması yapıldığını da söyleyen Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri “ bakım nedeniyle havuzlar boşaltıldı, duvar ve zeminlerin bakımı yapılacak, havuz duvarları cilalanacak, su ve elektrik sistemleri elden geçirilecek. Sert zeminlerdeki tahrip olan bölümlerin tamiri yapılacak” dediler. Çalışmaların tamamlanmasından sonra şelalenin Pazartesi gününden itibaren tekrar akmaya başlayacağı kaydedildi.

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