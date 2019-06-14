“Yeni Yargı Reformu Paketi” için ziyaret

Mayıs ayı sonunda açıklanan Yargı Reformu paketinde resmi ilan statüsünde olan icra ilanlarının, yaygın ve yerel gazetelerde yayınlanma zorunluluğunun kalkması öngörülüyor. Bu nedenle Basın İlan Kurumu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan, genel kurul üyesi Şevket Erzen ile Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir; Ankara’da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

SAMANCI’YA RAPOR SUNDULAR

Mustafa Arslan ve beraberindeki heyet, Yeni Yargı Reformu’ndaki ilgili düzenlemenin yazılı basın için hayati önem taşıdığını ve icra ilanlarını gazetelerde yayınlamamanın sakıncalarını başta TBMM Adalet Komisyonu Sözcüsü ve Konya Milletvekili Gülay Samancı olmak üzere ilgili komisyon üyeleri ve milletvekillerine bir rapor halinde sundu.

YENİ UYGULAMADA YOK!

Arslan raporunda, icra-iflas ve ihale ilanları başta olmak üzere Basın İlan Kurumu aracılığı ile yayınlatılan resmi ilanların yazılı basın için adeta can suyu niteliğinde olduğuna vurgu yaptı. Ancak yeni tasarı ile resmi ilan statüsünde olan icra ilanlarının yaygın ve yerel gazetelerde yayınlanma zorunluluğunun yeni uygulamada kalkacak olmasını öğrendiklerini ifade etti.

“BASIN ÇALIŞANLARI KAMU GÖREVİ ÜSTLENMEKTEDİR”

Raporda gazetelerin aslında kamu görevi icra ettiklerinin de altını çizen Arslan, “Sektörümüz milli güvenlik, ulaştırma-haberleşme, eğitim gibi bir kamu görev alanıdır. Tüm dünyada kitle iletişim sektörü kamu tarafından desteklenen, kamu yararına hizmeti için özgürlük imkânı açılan özel bir alandır. Geldiğimiz noktada ihale ilanlarındaki daralmanın üzerine icra ilanlarını ortadan kaldıracak bir yaklaşım sektörün yaşamasını tehdit etmekten daha öte demokrasimizin sağlıklı işlerliğine doğrudan tehdit oluşturacaktır” dedi.

BASIN DEMOKRASİ İÇİN VAZGEÇİLMEZDİR

Basının demokrasinin devamı ve gelişmesinin yanında istihdama da önemli katkılar sunduğunu dile getiren Arslan, şu ifadeleri kullandı: “Basın siyasetçilerimizle, milletvekillerimizin sesi, gözü-kulağı ve toplumla buluşmasının yegâne aracıdır. Yargı Reformu Paketi’nde öngörüldüğü şekilde bir değişiklik yapılması halinde 10 bin kişiye yakın istihdamda çok ciddi kayıplar yaşanacak, kamu verdiği ilanlar yolu ile oluşturduğu sigorta ve vergi gelirlerinden mahrum kalacak, reklam eşdeğerleri yolu ile ortaya çıkan devasa katma değer yitecektir.”

KOMİSYONLAR GEZİLDİ

Aynı zamanda hazırlanan rapor, görüşmeler ve ziyaretlerin ardından Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Tahir Akyürek, Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Adalet Komisyonu Sözcüsü Gülay Samancı, Adalet Komisyonu Katip Üyesi Belgin Uygur, ile Adalet Komisyonu üyeleri Emine Yavuz Gözgeç ve Tufan Köse’ye sunuldu.