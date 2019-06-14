Gebze'de yaşayan Beşiktaş taraftarı Furkan Ergün sünnet oldu ve ameliyat sonrasında narkozun etkisiyle Galatasaray diye bağırmaya başladı. Show TV'de yayınlanan haberde Furkan Ergün'ün ameliyat sonrasındaki tavırları ailesini de şaşkına çevirdi. Narkozdan sonra koyu Beşiktaş taraftarı olan 9 yaşındaki Furkan Ergün, ameliyat sonrasında "Galatasaray için sünnet oldum. Muslera gelsin. Muslera duy sesimi." diye bağırarak ortalığı Galatasaray diye inletti. Muslera'nın fotoğrafını bağrına basan minik Furkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bugün 09:19 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 14:42 TSİ
Gebzeli Furkan, sosyal medyayı salladı
Gebze'de koyu bir Beşiktaş taraftarı olan 9 yaşındaki Furkan Ergün, sünnet operasyonu için girdiği ameliyatın ardından narkozun etkisiyle yatağında Galatasaray diye ortalığı inletti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz