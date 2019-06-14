Gebzeli Furkan, sosyal medyayı salladı

Gebze'de yaşayan Beşiktaş taraftarı Furkan Ergün sünnet oldu ve ameliyat sonrasında narkozun etkisiyle Galatasaray diye bağırmaya başladı. Show TV'de yayınlanan haberde Furkan Ergün'ün ameliyat sonrasındaki tavırları ailesini de şaşkına çevirdi. Narkozdan sonra koyu Beşiktaş taraftarı olan 9 yaşındaki Furkan Ergün, ameliyat sonrasında "Galatasaray için sünnet oldum. Muslera gelsin. Muslera duy sesimi." diye bağırarak ortalığı Galatasaray diye inletti. Muslera'nın fotoğrafını bağrına basan minik Furkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.