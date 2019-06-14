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Kartepe’de e-imza dönemi

Kartepe Belediyesi Türkiye genelinde 73 ilde 311 belediye de kullanılan e-imzaya geçiyor.
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Kartepe Belediyesi İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Yönetim Bilgi Sistemleri Projesi kapsamında ilk adımı attı. Belediyede işleri hızlandırmak ve zaman kaybını önlemek amacı ile uygulamaya koyduğu elektronik Evrak Belge Yönetim Sistemi (EBYS) eğitimleri belediye personeline verildi. EBYS uygulaması 18 Haziran’da kullanılmaya başlanacak.

EVRAKLARA E-İMZA

Cumhurbaşkanlığı talimatı İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen EBYS projesi için Kartepe Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü çalışmalarını tamamladı. Hayata geçirilen projede eskimiş teknoloji yerine elektronik imza ile çalışacak yeni bir program devreye alınıyor. Bu program sayesinde Kartepe Belediyesi binlerce evrağın yönetimini elektronik ortamda yapacak.

2011 YILINDAN BUYAN KULLANILIYOR

EBYS sistemi hakkında Kartepe Belediyesi personeline, meclis salonunda eğitim verildi. Eğitimde Cumhurbaşkanlığı talimatı İçişleri, Çevre ve Şehircilik ve Kalkınma Bakanlıkları tarafından yürütülen EBYS projesinin kullanımı anlatıldı. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan e - Belediye Bilgi Sistemi tamamen ücretsizdir. EBYS 2011 yılından buyana Valilikler ve Kaymakamlıklarda kullanılıyor.

KIRTASİYE VE İŞGÜCÜ TASARRUFU

EBYS hakkında bilgi veren Bilgi İşlem Müdürü Kerim Kandaz “Yeni evrak uygulaması internet bağlantısı olan her bilgisayardan çalıştırılabilecek. Çok basit ve kullanışlı bir ara yüze sahip program, aynı zamanda veri güvenliği açısından üst düzey özelliklere sahip, temel internet kullanıcısı bilgisine sahip herkes tarafından kolaylıkla kullanılabilecek. Detaylı bir eğitime gerek kalmadan ekstra iş yükünü ortadan kaldıran bu uygulama sayesinde kâğıt ortamından dijitale taşınan işler ile kırtasiye masrafı minimum seviyeye inecek ve işlemler hızlanacak.” şeklinde konuştu.

Bugün 09:34 TSİ - Eğitim

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