Balık lokantalarının ihalesi iptal edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 15 Mayıs’ta gerçekleştirilen ihale ile Kumkapı Balık lokantaları olarak bilinen alandaki 8 işyerini üç yıl süreyle kiraya vermişti. Bu ihalede komisyon başkanlığı yapan Büyükşehir Genel Sekreter Vekili Gökmen Mengüç, ihalenin iptal gerekçesini, “Görülen lüzum üzerine, idarenin takdiri” olarak açıkladı. İhalenin bir ay içerisinde tekrar açılacağı belirtildi. Burada bulunan 7 lokanta ile Leman Kültür için bir ay içinde tekrar ihale açılacak.
LOKANTALAR KAÇA KİRALANMIŞTI?
1 nolu lokanta (Mercan Balık) - Ahmet Doğan 25 bin TL
2 nolu lokanta (Sandal Balık) - Samet Atabaş 8 bin 500 TL
3 nolu lokanta (Olta Balık) - Mehmet Bekil 8 bin 500 TL
4 nolu lokanta (Deniz Yıldızı) - Musa Yayla 15 bin 750 TL
5 nolu lokanta (Şen Balık) - Güncel Gündal 15 bin TL
6 nolu lokanta (Közz Restaurant) - Kemal Karasu 25 bin 500 TL
7 nolu lokanta (Balıkçı Hamdi) - Mehmet Fatih Ünsal 20 bin TL
8 nolu lokanta (Leman Kültür) - İlhan Akkurt 19 bin 200 TL
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Yorumlar
(2 )
İlkay - Balık Lokantaları işlevini bitirmiş gibi. Balık Lokantası denince akla hemen denize sıfır işyerleri geliyor. İzmitin kıyıları altın ama bunu değerlendirecek üst akıl hala yok. Lokantaların yeni proje kapsamında denize yakın bir alana taşınması lazım. Kıyılar her yıl dola dola bu gibi işletmeler denizden uzaklaşıp cazibesini kaybediyor. Ah İstanbul Ah....
Oğuz - leman kültür orada yolu kapatmış, yeşil alana kacak koca ek bina yapmış, kirası diğerlerinden daha az. bu leman kültür neymiş böyle koruyup .kolluyorlar
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