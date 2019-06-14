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Okullar bugün kapanıyor

2018-2019 eğitim öğretim dönemi bugün sona eriyor. Kocaeli’de yaklaşık 384 bin öğrenci karne alacak. Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başlayacak.
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2018-2019 eğitim öğretim dönemi bugün sona eriyor. Kocaeli’de yaklaşık 384 bin öğrenci karne alacak. Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başlayacak.

KARNE TÖRENİ

Kocaeli’de ise karne töreni Darıca Zeki Gezer Ortaokulu’nda saat 10.00’da düzenlenecek. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik’in de katılacağı törende öğrencilere karneleri verilecek. Etkinlikte konser de gerçekleştirilecek. Saat 11.00’de de Bağlarbaşı Ortaokulu Spor Salonu’nda Robotik Kodlama Festivali ödül töreni yapılacak.

Bugün 09:42 TSİ - Eğitim

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